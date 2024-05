Basketbalsters Grasshoppers één zege verwijderd van prolongatie landstitel

De basketbalsters van Sportiff Grasshoppers hebben nog maar één zege nodig om zich opnieuw kampioen van Nederland te mogen noemen. De club uit Katwijk was woensdagavond voor eigen publiek met 84-55 te sterk voor TopKip Lions uit Landsmeer.

Aangezien Grasshoppers zaterdag de eerste wedstrijd thuis al met 66-60 had gewonnen, heeft de regerend landskampioen een 2-0 voorsprong genomen in de best-of-five serie om de landstitel. De derde en mogelijk al beslissende wedstrijd staat zaterdag om 19.30 uur in Landsmeer op het programma.

Dienst uitmaken

De finale om het landskampioenschap gaat tussen de twee clubs die dit seizoen de dienst uitmaken in het Nederlandse vrouwenbasketbal. In de strijd om de Basketball Cup, de bekerfinale bij de vrouwen, stonden Grasshoppers en Lions twee maanden geleden ook al tegenover elkaar. Grasshoppers won toen met 70-64. In de reguliere competitie eindigden de twee clubs met afstand als eerste en tweede.

Grasshoppers, tot 2017 nooit kampioen van Nederland, won de landstitel de afgelopen zes seizoenen drie keer, met de aantekening dat in het seizoen 2019/2020 als gevolg van de coronapandemie geen kampioen werd gekroond. De laatste landstitel van Lions, al zes maal eerder kampioen van Nederland, dateert van 2016.