Excelsior zet met winst bij ADO eerste stap naar finale nacompetitie

ADO-verdediger Gylermo Siereveld leed in de zestiende minuut dom balverlies op het middenveld, waarna Couhaib Driouech de bal in het zestienmetergebied kreeg. Een schot van de linksbuiten dwarrelde via het been van verdediger Matteo Waem in het doel.

De voorsprong was totaal tegen de verhoudingen in. ADO had even daarvoor maar liefst drie levensgrote kansen om zeep geholpen. Marinus Dijkhuizen was dan ook zichtbaar opgelucht. De Excelsior-trainer bolde zijn wangen en blies even flink uit.

Ook Dijkhuizen kent de negatieve statistieken voor eredivisieclubs die veroordeeld zijn tot het spelen van play-offs om promotie en degradatie. Slechts twee van de vijftien eredivisieploegen die in de laatste tien jaar in de nacompetitie belandden, slaagden erin degradatie af te wenden.

Bloedstollende finale in 2022

Dijkhuizen zal ook even gedacht hebben aan de laatste keer dat hij met Excelsior tegen ADO speelde. In 2022, óók in de nacompetitie, in een bloedstollende finale.

ADO kwam toen in het tweede duel op een soevereine 3-0 voorsprong, maar kreeg in de slotfase twee rode kaarten. ADO-supporters stonden in de blessuretijd al klaar voor een veldbestorming, toen spits Thijs Dallinga de 3-3 binnenkopte. In de strafschoppenserie van maar liefst achttien penalties trok Excelsior aan het juiste eind.

De Rotterdammers promoveerden. ADO bleef veroordeeld tot de eerste divisie.