Britse politicus terug in parlement na amputatie handen en onderbenen door sepsis

Mackinlay is lid van de regerende Conservatieve Partij van premier Sunak. Hij zei bij zijn terugkeer dat hij campagne wil voeren om ervoor te zorgen dat er alerter gereageerd op de symptomen van sepsis. "Bij mij ging het te snel en zou het niet hebben geholpen, maar als we kunnen voorkomen dat één iemand hetzelfde lot treft als mij, dan hebben we het goed gedaan", zei hij.

Sepsis is een heftige ontstekingsreactie van het lichaam op een bacterie, virus, schimmel of parasiet waardoor weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties uitvallen. Volgens een Britse organisatie die zich met sepsis bezighoudt overlijden er in het Verenigd Koninkrijk elk uur vijf mensen aan de aandoening.

Wakker worden

Mackinlay zei dat hij op 27 september naar bed ging en zich niet goed voelde. Binnen een dag kleurde zijn lichaam blauw. Hij lag uiteindelijk zestien dagen in een kunstmatige coma. Toen hij wakker werd, bleken zijn armen en benen zwart te zijn geworden: ze zijn in december allemaal geamputeerd.

De politicus kan weer lopen, maar zei eerder tegen de BBC dat er veel moeilijke momenten zijn, vooral bij het wakker worden elke ochtend. "Je hebt een mooie droom, en dan word je wakker en besef je: 'Ik heb geen handen'', zei hij.

Mackinlay heeft al gezegd mee te doen aan de volgende verkiezingen, die Sunak vandaag heeft uitgeschreven op 4 juli.