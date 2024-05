Milieuexperts over extreem weer in Brazilië: 'Het is nu vijf voor twaalf'

"De klimaatexcessen die we het afgelopen jaar hebben gezien waren enigszins voorspelbaar", zegt Christovam Barcellos, onderzoeker bij Klimaat en Gezondheids-onderzoekscentrum Fiocruz in Rio de Janeiro. "We wisten bijvoorbeeld dat we dit jaar een lange zomer zouden krijgen, en dat het op bepaalde plaatsen heel warm en droog zou kunnen worden, terwijl er op andere plekken juist weer veel regen werd verwacht. Maar de regens en overstromingen die we nu in Rio Grande do Sul zien zijn van zo'n grote omvang, dit hebben we nooit eerder gezien", zegt hij.

Meestal concentreert zware regenval zich in een klein gebied, legt hij uit. Maar nu wordt bijna de hele deelstaat Rio Grande do Sul getroffen en zelfs een deel van buurlanden als Argentinië en Uruguay.

'Dengue veel heftiger dan eerder'

De klimaatveranderingen hebben volgens onderzoekers ook een grote impact op ecosystemen. "We zien bijvoorbeeld dat er allerlei ziektes verspreidt worden. Dengue is veel heviger dan eerder. En we zien een toename van giftige dieren zoals spinnen en slangen en van ratten. Alles wordt beïnvloed door de temperatuur", zegt Barcellos.

President Lula da Silva wil samen met het ministerie van Milieu, tientallen andere ministeries en het bedrijfsleven werken aan een grootscheeps nationaal klimaatnoodplan. Er waren eerder al pogingen om zo'n plan van de grond te krijgen maar onder de vorige regering van Bolsonaro stond het klimaat laag op de agenda.