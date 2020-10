NOC*NSF: Meer topsporters, meer topsportprogramma's, budget blijft gelijk

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF - ANP

Sportkoepel NOC*NSF waarschuwt dat de Nederlandse topsport de komende jaren onder grote druk dreigt te komen. De investeringen vanuit de sportkoepel in de topsport blijven ondanks de coronacrisis voor 2021 op hetzelfde niveau. Alleen moeten de miljoenen euro's die voor de topsportprogramma's zijn gereserveerd door meer sporters met een status gedeeld worden. Daarnaast lopen de kosten op door de uitgestelde Spelen van Tokio en de programma's voor de Winterspelen in 2022 en de Spelen van Parijs. Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF zei vrijdag bij de presentatie van de verdeling van de topsportgelden voor de periode tot en met de Olympische - en Paralympische Spelen in Parijs (2024) dat de financiering van de Nederlandse topsport de komende jaren complexe materie is. Voor komend jaar zijn de bedragen gegarandeerd, voor de jaren 2022-2024 nog niet. Spanningen "Er draaien topsportprogramma's richting Tokio, maar ook al richting de Olympische Spelen in Parijs (2024). Daarnaast beginnen de wintersporters aan hun olympische voorbereiding richting de Winterspelen in 2022", verduidelijkt Hendriks de flinke kosten in de komende periode. "En de ambities en het niveau van de Nederlandse sport groeien. Als de middelen gelijk blijven, geeft dat spanningen.

Toptien toekenning topsportgelden door NOC*NSF 2021-2024 - NOS

Aan topsportprogramma's van de sportbonden wordt in 2021 in totaal 54,6 miljoen euro uitgekeerd. Zeilen, baanwielrennen en hockey (mannen) gaan er op vooruit in vergelijking met de vorige olympische periode (20216-2020). Dressuur en eventing (paardensport) leveren in. Tafeltennis en schieten raken hun topsportbijdrage kwijt. Die sporten zitten in een afbouwfase. De topsportprogramma's van skateboarden en mountainbike zijn toegevoegd. Daarnaast heeft NOC*NSF te maken met een sterke groei van het aantal sporters met een status (en dus ondersteuning): van 628 in 2017 naar 821 volgend jaar. Hendriks kan de groei wel verklaren: "Dat komt door de kwaliteitsontwikkeling van de Nederlandse sport, het feit dat een generatie sporters die dit jaar na de Olympische Spelen in Tokio wellicht zou zijn gestopt alsnog is doorgegaan en doordat de sportkoepel soepel is omgegaan met verlening van huidige statussen omdat er voor topsporters de afgelopen tijd amper internationale titeltoernooien waren waar ze hun status konden bevestigen."

Zeilen, baanwielrennen en de mannenhockeyers krijgen volgend jaar meer geld van sportkoepel NOC*NSF. De zeilsport ontvangt 200.000 euro extra. In totaal krijgt het olympisch zeilen 2 miljoen euro als financiering voor de topsport. "Nederland is op dit moment zeilnatie nummer één en krijgt een nieuwe olympische klasse erbij, het foilen, waarin we potentieel sterk zijn. Dat rechtvaardigt een stijging in het budget", zei Hendriks. Voor het baanwielrennen geldt hetzelfde. In die sport voert Nederland de wereldranglijst aan en het is een van de belangrijkste medaillesporten voor Nederland op de Olympische Spelen van Tokio en Parijs. NOC*NSF geeft 140.000 euro extra (totaal 1,1 miljoen euro). De hockeyers krijgen 193.000 euro extra, waarmee hun bijdrage op 1 miljoen komt, evenveel als de hockeysters. Dressuur en eventing (paardensport) krijgen volgend jaar minder geld. Schieten en tafeltennis raken hun topsportbijdrage kwijt en zitten in een afbouwregeling. Skateboarden en mountainbike zijn aan de gesteunde topsportprogramma's toegevoegd.