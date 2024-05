Nederland kampioen biodiversiteitsverlies, 'de natuur staat er dramatisch voor'

Ook op nationale schaal is natuurherstel mogelijk. In november werd een plan gepresenteerd voor een volledig natuurinclusieve samenleving, in 2050. Welvaart hoeven we daar niet voor in te leveren, zegt Van Vliet - maar het vraagt wel andere keuzes. "Met het coalitieakkoord is het niet mogelijk om deze plannen te realiseren en zal de natuur juist veel verder achteruit gaan."

"We zien dat de natuur kan herstellen als we ingrijpen", zegt Vet. "Ik denk dat we het samen op kunnen pakken om biodiversiteitsherstel in Nederland wel degelijk voor elkaar te krijgen."

Vet pleit onder andere voor herstel van heggen, houtwallen, natuurlijke oevers. Dat zou niet alleen biodiversiteit versterken, maar ook de regionale identiteit van het landschap. Boeren zouden er volgens Vet een boterham aan moeten kunnen verdienen. Maar dat vraagt dat ook politiek Den Haag het landschapsherstel waardeert.