Voormalig hockey-international Poortenaar (55) overleden

Oud-hockeyer Bastiaan Poortenaar is op 55-jarige leeftijd plotseling overleden aan een hartstilstand. Poortenaar speelde in totaal 96 interlands voor het Nederlands elftal en scoorde daarin twee keer. In clubverband kwam de verdediger/middenvelder onder meer uit voor SCHC, HGC en HC Klein Zwitserland.

Poortenaar was met Nederland actief op het WK van 1994 in Sydney, waar de finale verloren ging tegen Pakistan.

Een jaar later verloor Poortenaar met Oranje de EK-finale van Duitsland. Op de Olympische Spelen van 1992 haalde hij met Oranje een vierde plek.