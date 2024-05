Britse premier Sunak: landelijke verkiezingen Verenigd Koninkrijk op 4 juli

Fleur Launspach, correspondent Verenigd Koninkrijk:

"Dit kun je wel out of the blue noemen. Tot nu toe hebben we steeds op herfstverkiezingen gekoerst. Met verkiezingen in juli komt alles in een stroomversnelling: aangekondigde wetten moeten met spoed worden goedgekeurd en de verkiezingscampagne moet in allerijl worden opgestart. Ook moeten er verkiezingsprogramma's van de partijen komen.

"Waarom Sunak dit plotseling aankondigt, is gissen. Misschien wil hij profiteren van dalende inflatiecijfers. Of misschien hopen de Tories de oppositiepartij Labour hiermee te overvallen. Of misschien heeft de premier, na aanhoudend slechte peilingen, de handdoek in de ring gegooid."