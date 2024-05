Kritiek op terugkeer langstudeerboete: 'Keiharde boodschap aan studenten'

Ook Leijdesdorff denkt dat de langstudeerboete een averechts effect kan hebben. "Studenten die niet koersen op uitloop, kunnen wel extra stress ervaren als zo'n boete boven hun hoofd hangt. Als jongeren daarom hun opleiding niet afmaken, kost dat de maatschappij dan uiteindelijk niet alleen maar meer?"

Een verhoging van het collegegeld voor langstudeerders is een signaal aan studenten dat ze niet serieus worden genomen, vindt Dopmeijer: "Er wordt in feite tegen ze gezegd: als je fouten maakt, dan is het je eigen schuld. Dat is een keiharde boodschap aan jongeren."

'Burn-outgeneratie'

In het Kamerdebat van vandaag over het hoofdlijnenakkoord sprak D66-leider Jetten NSC-leider Omtzigt aan op de herinvoering van de langstudeerboete. "We hebben de afgelopen jaren veel prestatiedruk op de studentengeneratie gelegd. Na de pechgeneratie krijgen we straks misschien wel een burn-outgeneratie omdat we iets gaan invoeren waarvan ik dacht dat we er voor altijd van af waren."

Omtzigt noemde de langstudeerboete niet zijn favoriete maatregel in het akkoord, maar wel verdedigbaar: "Veel opleidingen kosten het vijfvoudige voor de belastingbetaler dan wat het kost voor studenten. Ik vind dat je aan studenten mag vragen dat zij, in normale omstandigheden, hun studie binnen de studietijd plus één jaar, afronden." De NSC-leider zegt dat er in de uitwerking van de maatregel wel zal worden gekeken naar uitzonderingen.