Pas eind 2026 aanklacht over brand Grenfell Tower in Londen

Het duurt nog zeker tot eind 2026 voordat er aanklachten worden geformuleerd voor de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen. Wel zijn er 19 bedrijven en 58 personen aangemerkt als verdachte, heeft de politie in Londen bekendgemaakt.

Bij de brand op 14 juni 2017 kwamen 72 mensen om het leven. Er brak 's nachts brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Het vuur greep razendsnel om zich heen doordat de gevelbekleding erg brandbaar was en het ventilatiesysteem ondeugdelijk. Het gebouw brandde volledig uit.

De Metropolitan Police heeft nog niet bekendgemaakt wie de verdachte personen en bedrijven zijn waartegen een onderzoek loopt. Ze kunnen worden aangeklaagd voor onder meer dood door schuld, dood door nalatigheid en fraude.

Het onderzoek naar de brand, dat al zeven jaar duurt, is erg ingewikkeld. Naar verwachting is het pas eind 2026 volledig afgerond. Overlevenden en getroffen families, die zich hebben verenigd in de belangengroep Grenfell United, zeggen dat ze gerechtigheid willen en dat het wachten ondraaglijk is.

Bewijsmateriaal

Volgens de onderzoekers wordt er nog steeds bewijsmateriaal verzameld. Naast het politieonderzoek loopt een openbaar onderzoek. De resultaten daarvan worden uiterlijk komend najaar bekendgemaakt. De politie zal daarna een tot anderhalf jaar nodig hebben om het te bestuderen.

In 2022 werd een eerste openbaar onderzoek afgesloten. De conclusie daarvan was dat alle doden hadden kunnen worden voorkomen. Hoofdonderzoeker Richard Millett verweet bouwbedrijven, brandweer en lokale bestuurders incompetentie en oneerlijkheid.

Zo adviseerde de brandweer mensen aanvankelijk om binnen te blijven en werd te laat begonnen met evacueren. Ook was er al eerder gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico's. De risico's waren volgens de onderzoeker bekend of hadden bekend moeten zijn bij de meeste betrokken partijen.