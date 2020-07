Heracles weigert te buigen: 'Nieuwe kunstgrasmat beste keuze voor ons'

Heracles-directeur over kunstgras: 'Rationele keuze in emotionele wereld' - NOS

Toenmalig eerstedivisionist Heracles was in 2003 de eerste club uit het betaald voetbal die op kunstgras ging spelen, als een van de vijf ploegen in Europa die door de UEFA werden aangewezen voor dat speciale project.

"In onze emotionele voetbalwereld nemen wij al jaren rationele beslissingen en daar hoort kunstgras ook bij. Ik zeg nooit voor altijd, maar op dit moment is het de beste keuze voor ons", aldus algemeen directeur Rob Toussaint.

Het kostenbesparende kunstgras heeft echter nooit de harten van de voetballiefhebbers gewonnen. In de eredivisie spelen, naast Heracles, enkel FC Emmen en Sparta Rotterdam nog op die ondergrond. Die clubs zijn echter wel voornemens om terug te gaan naar natuurgras.

De KNVB stimuleert clubs om - net als in de grote Europese competities - op natuurgras te spelen. Clubs krijgen meer geld als ze op echt gras spelen, mede als compensatie voor de hogere onderhoudskosten.

Toussaint: "De voordelen van kunstgras zijn dat wij hier elke dag spelen en trainen. Alles vindt plaats in ons stadion. De spelers zijn gewend aan de plaats waar ze voetballen. Al jaren hebben wij heel weinig blessures, omdat we altijd op dezelfde ondergrond spelen."

Grip, snelheid en comfort

Wat ook meespeelt bij Heracles is dat sponsor TenCate/GreenFields een voorloper is op het gebied van kunstgrasvelden. De nieuwe mat is ontwikkeld in samenspraak met de spelers op het gebied van grip, snelheid en comfort.