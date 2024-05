Jonge Steinhauser rondt solo af met prachtige etappezege in Giro

De coureur van EF Education gaf op de ruim twaalf kilometer lange klim tegen een gemiddelde stijging van 6,4 % amper een krimp en boekte zijn eerste zege in zijn nog prille profloopbaan. Eentje met een gouden randje die zich met zijn mooie derde plaats van zondag in de koninginnenrit al een beetje aankondigde.

Achter Steinhauser kon Pogacar het in de achtervolgende groep, die Ghebreigzhabier, Scaroni en Frigo al had opgeslokt, toch niet laten om weer even te laten waartoe hij allemaal in staat is. Een kleine versnelling was voldoende om zijn metgezellen op achterstand te zetten.

De Sloveen kwam op een kleine anderhalve minuut als tweede binnen. Antonio Tiberi sprintte kort daarop naar de derde plaats en pakte zo nog wat bonusseconden mee. Thymen Arensman, de nummer zes in het algemeen klassement, volgde niet veel later als achtste.