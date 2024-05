Ben Saddik geschorst voor trap richting Verhoeven na Glory-gevecht

In het onderzoek naar het incident werkte Glory samen met de Vechtsport Autoriteit (VA). "We hebben ons gehouden aan precedenten van de VA", meldt Marshall Zelaznik, directeur van de kickboksbond, over de hoogte van de straf. "Het is ons gezamenlijke doel om onze sport in het best mogelijke daglicht te stellen. Het besluit dat we hebben genomen is in lijn met deze doelstelling."

Eerdere incidenten

Het was niet de eerste keer dat Ben Saddik negatief in het nieuws kwam. Eerder spuugde hij bij een staredown voor een gevecht Verhoeven in het gezicht. De 33-jarige Belgische Marokkaan werd ook tweemaal positief getest op doping.

Door alle incidenten kwam Ben Saddik in augustus 2022 voor het laatst in actie bij Glory. Kort na het akkefietje met Verhoeven werd bekend dat er voor de derde keer schildklierkanker was geconstateerd bij de kickbokser. Ben Saddik onderging een operatie en is inmiddels weer volledig in training.