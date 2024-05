Nog 20 passagiers op intensive care na turbulentievlucht Singapore Airlines

Twintig mensen die aan boord zaten van het toestel van Singapore Airlines dat gisteren vanwege hevige turbulentie een noodlanding maakte, liggen nog op de intensive care. Dat meldt persbureau Reuters op basis van informatie van het ziekenhuis in Bangkok waar ze zijn ondergebracht.

Het ziekenhuis meldt dat in totaal nog 58 mensen worden behandeld in verschillende ziekenhuizen en klinieken. Inmiddels hebben 27 anderen het ziekenhuis kunnen verlaten.

Het vliegtuig, een Boeing 777-300ER, was ongeveer tien uur onderweg van Londen naar Singapore toen het boven Myanmar plots te maken kreeg met zware turbulentie. Vervolgens maakte het toestel in Thailand een noodlanding.

Volgens mensen aan boord die met de pers spraken raakten vooral passagiers die hun stoelriemen niet hadden omgedaan gewond. Toen het toestel plots hoogte verloor raakten zij de onderkant van de bagagerekken. Een man van 73 jaar aan boord van het toestel kwam om het leven. Hij kreeg door de hevige turbulentie zeer waarschijnlijk een hartaanval.

Eerder vandaag werd bekend dat 131 passagiers en 12 bemanningsleden van de oorspronkelijke vlucht in de ochtend in Singapore waren aangekomen. In het oorspronkelijke toestel zaten 211 passagiers en 18 bemanningsleden.