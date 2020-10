Snelle N'tab prolongeert Nederlandse titel op 500 meter

Dai Dai N'tab kijkt naar het scorebord in Thialf - ANP

Dai Dai N'tab heeft zijn nationale titel op de 500 meter geprolongeerd. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen won de 26-jarige sprinter twee keer zijn rit in een tijd onder de 35 seconden: 34,80 en 34,84. In een rechtstreeks duel versloeg N'tab, die zijn vierde Nederlandse titel veroverde op de 500 meter, zijn teamgenoot Hein Otterspeer. Otterspeer veroverde op het ijs in Thialf de zilveren medaille. Hij was in de tweede rit (34,86) flink sneller dan op de eerste 500 meter (35,02).

N'tab wint eerste 500 meter op NK afstanden - NOS

Ook Jumbo-Visma-teamgenoot Kai Verbij, die net als N'tab dit jaar overkwam van team Reggeborgh, was snel. Hij eindigde als derde in Heerenveen. In de tweede rit was hij met 35,24 wel iets langzamer dan op de eerste 500 meter (35,13). Kjeld Nuis, die drie weken geleden positief werd getest op het coronavirus, reed op de eerste 500 meter de zevende tijd (35,40). Hij meldde zich daarna af voor de tweede rit.