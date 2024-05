Vier jaar cel voor vrachtwagenchauffeur die 47 mensen smokkelde

De vrachtwagenchauffeur die afgelopen december 47 mensen smokkelde, is daarvoor veroordeeld tot vier jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarmee volgt de rechter de eis van het Openbaar Ministerie.

De 33-jarige man uit Gemert-Bakel probeerde de vreemdelingen in zijn vrachtwagen naar de veerboot in Hoek van Holland te brengen, zodat ze naar Engeland konden vertrekken. Bij de grenspost voor de veerboot werd hij echter betrapt door de marechaussee. Toen een speurhond aansloeg, moest de man zijn wagen openmaken en werden de mensen ontdekt.

45.000 euro

Onder de migranten waren mannen, vrouwen en kinderen. Ze kwamen onder meer uit Irak, Vietnam, Turkije en Albanië en zaten verstopt tussen oldtimers.

De mensen zaten onder een zeil dat met haken van buiten was dichtgemaakt. De chauffeur werd daarom verdacht van mensensmokkel en bekende dit tijdens het politieverhoor. Hij zou voor de smokkel 45.000 euro krijgen.

Smokkel in vrachtwagen niet ongevaarlijk

Het gebeurt vaker dat illegale vreemdelingen in vrachtwagens de grens over proberen te komen. Dat is niet ongevaarlijk en loopt soms fataal af. Zo werden in februari van dit jaar in Bulgarije achttien Afghaanse migranten dood gevonden in een vrachtwagen. Ze waren gestikt.

In 2019 kwamen 39 Vietnamezen om het leven achterin een koelwagen, die met een veerboot van Zeebrugge naar het Verenigd Koninkrijk was gegaan.