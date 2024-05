Vanavond op tv: Debat over hoofdlijnenakkoord · Erkenning Palestijnse staat · Woordkeuzes bij nieuw kabinet

De term extreemrechts

Hoe omschrijven we ons nieuwe kabinet en de partijen die erin zitten: mag je de term extreemrechts gebruiken? Het leidde vorige week al tot discussie in de Kamer, toen Volt-fractievoorzitter Dassen de PVV "een extreemrechtse partij" noemde. Kamervoorzitter Bosma (PVV) vindt dat dat niet zou moeten mogen, omdat het "een nazivergelijking" zou zijn. Een deel van de Kamer was daar dan weer verontwaardigd over.

We duiken in de geschiedenis van het gebruik van de term extreemrechts, en spreken erover met politiek wetenschapper Sarah de Lange.