Vergeten olympische sport onderwaterzemmen: 'Zorg dat je op tijd boven komt als je wazig wordt'

Gehuld in bodysuit en om de nek een loden kraag. Zo staat tweevoudig wereldkampioene onderwaterzwemmen Karin Prins tot aan haar middel in het water van het 25-meterbad in Badhoevedorp. Een paar diepe ademteugen en dan verdwijnt ze onder het wateroppervlak. "De kick is om de tijd onder water steeds wat langer te maken. Dat vind ik leuk."



Met ingehouden adem zo ver én zo lang mogelijk zwemmen, dat is de uitdaging die de sporters in 1900 ook aangingen, toen onderwaterzwemmen eenmalig op het programma stond van de Olympische Spelen in Parijs.



Echt populair was het onderdeel destijds niet: slechts veertien deelnemers uit vier landen waagden zich aan een duik in de Seine. Het handjevol toeschouwers aan de oever van de rivier staarde naar het water, maar zag nauwelijks iets van de wedstrijd, die gewonnen werd door Charles Devendeville uit Frankrijk. In één minuut en acht seconden kwam hij tot 60 meter.

Freediven

Anno 2024 heeft Karin Prins de hoop dat onderwaterzwemmen ooit weer een olympische status zal krijgen. De wereldbond onderzoekt de mogelijkheid om de sport terug op de kalender te brengen. Ook omdat onderwaterzwemmen bezig is aan een opmars onder de naam 'freediven': de diepte van de zee opzoeken op één ademteug, al dan niet met flippers aan de voeten.



"Veel mensen vinden het leuk om in een mooi land, in de warme zee te gaan freediven. Of wat wij ook wel doen: freediven met walvissen. Dat zijn echt belevenissen."



De onderwaterwedstrijden waarop Prins haar olympische hoop heeft gericht, vinden plaats op een plek die minder idyllisch is: het zwembad. Maar de populariteit van het freediven leidt wel degelijk tot extra aanwas. "Mensen willen het hier komen leren. En als je mee komt trainen, ga je vanzelf - heel laagdrempelig - aan een wedstrijd deelnemen. Zo is het voor mij ook begonnen."