Wilders: wat niet in het coalitieakkoord staat, is een vrije kwestie

Bij de uitwerking van het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB is het uitgangspunt dat het nieuwe kabinet niet kan afwijken van de in het akkoord gemaakte afspraken. Dat heeft PVV-leider Wilders gezegd in het Kamerdebat over de plannen die de vier partijen vorige week hebben gemaakt.

Het is de bedoeling dat de te benoemen ministers allerlei afspraken nog gaan concretiseren, maar veel vertegenwoordigers van de 'nieuwe oppositie' vroegen Wilders wat daar dan precies de 'kaders' voor zijn.

Wilders zei dat van de afspraken en de financiële voorwaarden alleen valt af te wijken als alle vier partijen het daarover eens zijn. Volgens hem biedt de nieuwe werkwijze extra mogelijkheden voor de Kamer. "Wat er niet staat, is per saldo een vrije kwestie." De PVV-voorman benadrukte dat het een extraparlementair kabinet wordt en dat ook in de praktijk zal moeten blijken hoe dat werkt.

Wilders trots

Wilders onderstreepte trots te zijn op de plannen van de coalitie en hij wees onder meer op de voorstellen voor een streng asielbeleid. Hij wees er ook op dat uit de berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat iedereen er in koopkracht op vooruit gaat.

Veel oppositiepartijen benadrukken dat veel van de plannen afhankelijk zijn van de medewerking van de Europese Unie en dat daardoor veel onzeker is. Op vragen wat de coalitie gaat doen als de EU niet voor die verzoeken openstaat, wilde Wilders geen antwoord geven. "Ik ga ervan uit dat het lukt."

Kandidaat-premier

In het debat werden verder veel vragen gesteld over hoe het nu verdergaat met de kandidaat-premier, nu oud-minister Plasterk zich voor die functie heeft teruggetrokken.

Wilders zei dat hij morgen meteen met de andere coalitiepartijen over de premier zal gaan praten. Dat moet dan gebeuren onder leiding van formateur Van Zwol. Het is vrijwel zeker dat de Kamer de oud-informateur vandaag tot formateur benoemt.

De PVV-leider wilde niet vooruitlopen op die nieuwe premier. Hij is het er wel mee eens dat daar nu snel duidelijkheid over moet komen. Wilders denkt dat het nog zo'n vijf weken duurt voordat de ministers bij de koning op het bordes staan. En hij voorziet dat het dan ongeveer tot "het begin van het nieuwe parlementaire jaar" duurt voordat het nieuwe kabinet met een 'regeerprogramma' komt waarin het coalitieakkoord wordt uitgewerkt.