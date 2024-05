Rusland wil grenzen Oostzee aanpassen, document daarna offline gehaald

Volgens Rusland zijn de huidige grenzen getekend met 100 jaar oude zeekaarten die niet overeenkomen met de huidige moderne coördinaten. Hoe de nieuwe grenzen er wat het land betreft uit moeten komen te zien, is niet bekendgemaakt.

'Bewuste provocatie'

NAVO-landen Finland en Litouwen, die beide grenzen aan de Oostzee, reageren met verontwaardiging. Het Litouwse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in een verklaring van een "bewuste, escalerende provocatie die bedoeld is om de buurlanden te intimideren". De regering in Vilnius eist een verklaring van een Russische diplomaat.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Valtonen zegt dat Rusland zich aan het VN-Zeerechtverdrag moet houden dat de afbakening van de maritieme gebieden regelt. Rusland heeft dat verdrag ondertekend. "Verder houden wij de situatie nauwlettend in de gaten", aldus Valtonen.

De Finse president Alexander Stubb zegt dat de regering niet door Rusland is benaderd. "Finland reageert als altijd: rustig en gebaseerd op feiten", aldus de president op X. Zijn Zweedse ambtgenoot Ulf Kristersson zegt dat Rusland niet "eenzijdig kan beslissen over nieuwe grenzen".

Document verdwenen

Een "militair-diplomatieke" bron bij Russische staatspersbureaus ontkende dat er plannen zouden zijn voor gebiedsuitbreiding in de Baltische Zee. Het ministerie heeft geen verklaring gegeven voor het verdwijnen van het document.