Mbo-college in Heerlen ontruimd na melding gewapend persoon

Het Vista College in Heerlen is vanochtend uit voorzorg ontruimd na een melding dat er mogelijk iemand met een wapen zou rondlopen. De politie heeft bij een grootschalige zoekactie geen verdachte aangetroffen.

Volgens de politie gaat het om "iets in de privésfeer". Het vermoeden is dat degene die melding maakte van de situatie en de 'gewapende persoon' elkaar kennen. De politie wil niet zeggen of het om twee leerlingen gaat.

Een leerling van de school zegt tegen 1Limburg dat de verdachte een leerling uit zijn klas is. "Hij was hier vanmorgen nog gewoon. Maar er is helemaal niks aan de hand. Ik weet ook zeker dat hij niet gewapend was."

Arrestatieteam

De melding kwam om 10.00 uur binnen bij de politie. Die stuurde in overleg met het schoolbestuur de leerlingen naar huis. Daarop startte de politie een grootschalig onderzoek, waarbij een arrestatieteam en een helikopter zijn ingezet.

De zoekactie is inmiddels beëindigd en de school is vrijgegeven. Het is niet duidelijk of de lessen weer worden hervat.