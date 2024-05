Pro-Palestijnse demonstranten bezetten faculteit in centrum van Maastricht

Enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten hebben vanochtend de Faculty of Arts & Social Sciences in het centrum van Maastricht bezet. De universiteit heeft het onderwijs in het gebouw aan de Grote Gracht voorlopig stopgezet.

De demonstranten drongen vanochtend vroeg het gebouw binnen. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er precies binnen zijn en of het om studenten van de universiteit gaat, zegt woordvoerder Koen Augustijn van de Maastricht University bij L1 Nieuws. Volgens hem gaat het onderwijs in de andere faculteiten van de universiteit wel door.

De demonstranten eisen dat de universiteit in Maastricht alle banden met Israël verbreekt. De universiteit maakte onlangs bekend daar nog deze week een besluit over te nemen, maar volgens de actievoerders duurt dat te lang. "'We zullen onze studenten niet laten verhongeren en we zullen niet toestaan dat onze universiteit zich passief opstelt tijdens deze genocide", aldus een verklaring van de demonstranten.

De politie in de Limburgse hoofdstad laat weten vooralsnog niet in te grijpen, omdat het protest alleen op het terrein van de universiteit plaatsvindt. Zolang de openbare orde niet in het geding is, is het aan de universiteit zelf en de gemeente om controle te houden, aldus de politie.

In Maastricht gingen vorige week ook vijf pro-Palestijnse demonstranten in hongerstaking. Twee van hen zijn inmiddels gestopt.

Tilburg

Studenten van de Tilburg University hebben aangekondigd dat ze vandaag een tentenkamp gaan opzetten. Een aantal van hen sprak gisteren tot twee keer toe met Wim van de Donk, de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit. De Tilburgse universiteit zou de banden met drie Israëlische onderwijsinstellingen per direct moeten verbreken, zo eisten de studenten.

"Op dit vlak wordt door Van de Donk geen actie ondernomen", zegt Rami Fransawi, woordvoerder van het actiecomité Palestine Solidarity Tilburg (PST) bij Omroep Brabant. "Wij hebben het gevoel dat alleen netjes vragen niet helpt. We gaan geen panden bezetten maar, kiezen voor een tentenkamp."

Waar de studenten de tenten zullen neerzetten en of dat gevolgen zal hebben voor het onderwijs is nog onbekend. De Tilburgse universiteit zegt in een reactie op de hoogte te zijn van de actie. "We weten dat ze een tentenkamp bouwen. We doen er alles aan om dit vreedzaam en veilig te laten verlopen."

Nijmegen

Bij de Nijmeegse Radboud Universiteit staat al negen dagen een tentenkamp van pro-Palestijnse demonstranten, voor de deur van een van de gebouwen. De actievoerders daar maakten gisteravond bekend dat ze gaan samenwerken met actievoerders elders in Nederland.

"Wij vinden het belangrijk dat wij als studenten binnen Nederland samen sterk staan", aldus de Nijmeegse student Kayleigh Hofstede bij Omroep Gelderland. "We stoppen pas als ons doel is bereikt en dat is als de universiteit alle banden met Israël heeft verbroken."