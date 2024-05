Geblesseerde De Roon kan eerste prijs pakken: 'Dan is beker ook beetje van mij'

Zonder de geblesseerde Marten de Roon gaat Atalanta vanavond (21.00 uur) in de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen op jacht naar de eerste prijs in de clubhistorie sinds 1963. Afwezig is de 33-jarige middenvelder allerminst in Dublin.

"Ik ben heel blij dat hij hier bij ons is", zegt coach Gian Piero Gasperini. "Daar had ik ook geen twijfel over. Hij zal in de kleedkamer zijn en is er tijdens de wedstrijd, want hij is altijd een voorbeeldige aanvoerder voor ons wat betreft zijn gedrag en zijn kwaliteit op het veld."

De Roon liep vorige week in de verloren finale van de Coppa Italia tegen Juventus een blessure op en moest daardoor een streep zetten door de Europese finale. Hij is zich bewust van zijn nieuwe rol in Dublin: "Ik moet positieve energie geven aan het team."