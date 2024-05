Enkele Nederlanders gestrand in Nieuw-Caledonië, wachten op evacuatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met enkele Nederlanders die gestrand zijn in Nieuw-Caledonië. In het Franse overzeese gebiedsdeel dat ten oosten van Australië ligt, braken vorige week dodelijke rellen uit en werd de internationale luchthaven gesloten. Het ministerie onderzoekt of de Nederlanders meekunnen met een evacuatievlucht naar Australië of Nieuw-Zeeland.

Hoeveel Nederlanders precies gestrand zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel is duidelijk dat het er minder dan tien zijn.

Volgens het ministerie gaat het naar omstandigheden goed met hen, maar hopen ze zo snel mogelijk te kunnen vertrekken. Afgelopen nacht werden al twee Nederlanders met een Australische vlucht naar Brisbane overgebracht.

In totaal zijn er momenteel ongeveer 3200 toeristen gestrand op de eilandengroep. De meesten van hen zijn afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland. Gisteren stuurden beide landen al vliegtuigen om landgenoten te evacueren.

Inheemse bevolking vreest verlies politieke invloed

De rellen braken uit nadat het Franse parlement nieuwe regels had aangekondigd die meer Fransen op de eilandengroep stemrecht geeft. Voortaan mogen Fransen die minimaal tien jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemmen, terwijl dat eerder alleen gold voor mensen en hun kinderen die er al voor 1998 woonden. De inheemse bevolking is bang dat ze politieke invloed verliest.

Bij de rellen is geplunderd en brand gesticht. Toeristen melden dat er voedseltekorten zijn ontstaan. Het geweld heeft zeker zes mensen het leven gekost. Meer dan honderd mensen raakten gewond.

Buitenlandse inmenging

Frankrijk denkt dat het geweld wordt aangewakkerd vanuit het buitenland en wijst naar Azerbeidzjan. Bij protesten werd de Azerbeidzjaanse vlag gesignaleerd en liepen betogers met T-shirts van een lobbyorganisatie uit de voormalige Sovjetstaat. Het land zou onafhankelijkheidsstrijders op de eilandengroep steunen uit wraak voor de Franse steun aan Armenië.

De Franse overheid heeft meer dan duizend agenten naar Nieuw-Caledonië gestuurd om de orde te herstellen. Er zijn bijna 300 mensen opgepakt en er geldt van 18.00 uur tot 06.00 uur een avondklok.