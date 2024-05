Biodiversiteitsdoelen niet binnen bereik, toont nieuw dashboard

Een aantal doelen in het dashboard gaat over het eindresultaat: bestuivende insecten moeten zich bijvoorbeeld herstellen, net als vogels en andere beschermde soorten. Ook zijn er doelen die gaan over de randvoorwaarden voor herstel. Denk aan het verminderen van bestrijdingsmiddelen, aan duurzamere consumptie en aan geld voor natuurherstel.

Ieder doel heeft één of meer indicatoren die aangeven of het de goede kant opgaat. Om bijvoorbeeld te bepalen of de bestuivers zich herstellen, kijken de wetenschappers naar de aantallen dagvlinders in graslanden omdat ze dat de betrouwbaarste maat vinden voor de staat van de bestuivers. En om vast te stellen of de consumptie verduurzaamt, kijken de onderzoekers of het eetpatroon plantaardiger wordt en hoeveel landoppervlak er nodig is voor alle consumptie.

Nederland ligt niet op koers om de bestuivers te laten herstellen. Het aantal dagvlinders neemt juist af: