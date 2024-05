Noorwegen, Spanje en Ierland gaan Palestijnse staat erkennen

Noorwegen, Spanje en Ierland gaan officieel de Palestijnse staat erkennen. Dat hebben de premiers van de landen aangekondigd. De erkenning zal op 28 mei officieel zijn.

"We moeten het enige alternatief dat een politieke oplossing biedt voor zowel Israëliërs en Palestijnen in leven houden," zei de Noorse premier Jonas Gahr Støre in een toespraak. De Ierse premier Simon Harris spreekt van een historische dag en verwacht dat er snel meerdere landen volgen.

De Spaanse premier benadrukt dat de erkenning niet betekent dat Spanje tegen Israël of de Joden is. "Het is ook niet dat we Hamas hiermee steunen. Dit is voor de vrede. Netanyahu bombardeert nog steeds ziekenhuizen en scholen en laat kinderen en vrouwen achter in de kou zonder eten. We hebben de plicht om te handelen, net als in Oekraïne."

Israël roept ambassadeurs terug

Kort na de aankondiging maakte Israël bekend zijn ambassadeurs terug te roepen uit Noorwegen en Ierland. "Dit laat Israël niet stilzwijgend over zijn kant gaan. Ierland en Noorwegen zijn van plan een boodschap te versturen aan Palestijnen en de hele wereld: terrorisme loont", zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz op de aankondiging. Hij dreigde ook om de ambassadeurs uit Spanje terug te halen.