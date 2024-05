Wekdienst 22/5: Kamer debatteert over coalitieakkoord • Finale Europa League

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert over het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. En in Dublin staan Atalanta en Bayer Leverkusen tegenover elkaar in de Europa League-finale.

Eerst het weer: in de ochtend is het bewolkt, met af en toe wat regen. In de middag breekt de zon soms door, maar blijft ook een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden.