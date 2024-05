Excelsior is gewaarschuwd: eredivisieclubs gaan al jaren ten onder in play-offs

"In eerste instantie is dat mentaal", zei de 52-jarige coach na de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Excelsior verloor op de slotdag met 4-0 bij stadsgenoot Feyenoord. "Gelijk een streep eronder zetten en doorgaan. We hebben gewoon een goede ploeg, je moet van jezelf uitgaan."

Die goede ploeg, daar houdt ook Couhaib Driouech zich aan vast. Hij ontpopte zich met name in de eerste seizoenshelft tot een van de smaakmakers van de eredivisie. Daarna kwamen transfergeruchten, een dipje en blessures. Gelukkig voor Excelsior is hij er weer. "Ik kan weer volledig spelen. Er wachten vier belangrijke wedstrijden, dus we moeten alles geven."

"Twee jaar geleden ging het ook goed", wijst Driouech naar de promotie via play-offs. "Dat is nog steeds een mooie herinnering. Hopelijk kunnen we dat nu weer doen."