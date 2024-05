Frimpong speelt met Leverkusen twee finales in vier dagen: 'Alonso gelooft in mij'

"Jeremie is belangrijk voor de ploeg, maar ook voor mij", zegt Alonso. "Hij heeft me geholpen bij de aanpassing van spelers. Het is een topgozer. Jeremie zorgt voor vrolijkheid in de kleedkamer. Hij heeft zich niet alleen als voetballer ontwikkeld, maar ook als prof. Op het veld is hij een speciale speler. Er zijn niet veel Jeremie Frimpongs."

Blij met complimenten: 'Hij gelooft in mij'

De in Amsterdam geboren en grotendeels in Engeland opgegroeide Frimpong is blij met de complimenten van zijn trainer. "Onze relatie is erg goed. Hij gelooft in mij en ik geloof in hem. Voor een speler is het fijn als de coach in je gelooft. Je kunt vrijer voetballen als je weet dat je zijn steun hebt. Hij was een geweldige speler. Als iemand als Alonso vertrouwen in je heeft, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen."

Na de Duitse bekerfinale, komende zaterdag tegen Kaiserslautern, is het seizoen voor Frimpong mogelijk nog niet voorbij. De wingback maakt goede kans op een plaats in de definitieve EK-selectie van Oranje. Nog geen vakantie dus voor hem waarschijnlijk: "Geen probleem. Voetbal is mijn vak, ik moet er staan."