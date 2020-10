Proef met diepere containerschepen op Westerschelde

Vlaamse en Nederlandse loodsen gaan proberen of ze met diepere schepen over de Westerschelde kunnen varen. De haven van Antwerpen moet zo voor meer schepen bereikbaar worden.

Nu mogen alleen schepen met een maximale diepte van 15,56 meter over de Westerschelde varen. Als dat 44 centimeter meer zou zijn, kunnen nog zwaardere schepen naar de Belgische haven worden geloodst.

Voorafgaand aan de proef is anderhalf jaar onderzoek gedaan door een werkgroep van verschillende loodsen. Op basis van simulaties in het Waterbouwkundig Laboratorium en ervaring in de praktijk komen de onderzoekers tot de conclusie dat het moet kunnen.

De diepere schepen gaan twee keer per dag - als het tij en de weersomstandigheden goed zijn - de Westerschelde over, schrijft Omroep Zeeland. De verruiming geldt voorlopig alleen voor containerschepen die naar de terminals in het Deurganckdok varen.

Concurrentiepositie

Het experiment is belangrijk voor de haven van Antwerpen. Als zwaardere schepen over de Westerschelde kunnen varen, versterkt dat de concurrentiepositie van de haven.

In het verleden liepen meerdere schepen vast in de Westerschelde, onder meer door harde wind en technische mankementen.