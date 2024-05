Team Trump verwijdert bericht op socialemedia-account over 'verenigd reich'

Het campagneteam van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft een video van zijn socialemedia-account gehaald waarin onder meer de tekst 'unified reich' ('verenigd rijk) te lezen is.

De video was maandag geplaatst op het persoonlijke account van Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. In de video werd gesproken over wat er zou gebeuren als Trump Biden zou verslaan in de aankomende presidentsverkiezingen. Op beeld zijn krantenkoppen te zien zoals 'de economie bloeit!' en 'de grenzen zijn gesloten', maar ook 'het vormen van een verenigd rijk'.

Derde rijk

Het Duitse woord 'reich' wordt vooral geassocieerd met het derde rijk (Drittes Reich) zoals het Duitsland onder Adolf Hitler ook wel werd genoemd. Een dag later was de video van het account van Trump verwijderd. Volgens een van zijn campagnewoordvoerders had de oud-president de video niet zelf erop gezet en zat hij op dat moment in de rechtbank in New York.

Volgens de woordvoerder is de video niet door Trumps eigen team gemaakt. Het zou gaan om een bestaande video "die door een medewerker is doorgeplaatst die duidelijk dat woord niet gezien had".

Biden: 'Dit is de taal van Hitler'

Trump en Biden halen in de aanloop naar de verkiezingen fel naar elkaar uit en de video was koren op de molen voor Biden. "Dit is de taal van Hitler, niet de taal van Amerika", zei hij op een bijeenkomst in Boston om fondsen te werven voor zijn campagne. En zijn campagneteam stuurde persberichten door waarin eerdere uitspraken van Trump worden aangehaald.

"Hij gebruikt dezelfde taal als Hitler en Mussolini", stelt zijn campagneteam onder meer. "Hij noemt politieke tegenstanders 'ongedierte dat vernietigd moet worden' en zegt dat immigranten 'het bloed van ons land vergiftigen'."

Trump: Biden is deel van Gestapo-regering

En waar het team van Biden Trump verwijt de taal van nazi's te gebruiken, noemde Trump juist de regering van Joe Biden een "Gestapo-regering". Daarmee maakte hij de vergelijking tussen de geheime politie in nazi-Duitsland die onder meer politieke tegenstanders van Hitler monddood maakte en de regering van Biden.

Hij deed de uitspraak begin mei tegenover geldschieters op zijn langgoed Mar-a-Lago. Op dit soort evenementen praten presidentskandidaten deels uit losse pols en doen zij ferme uitspraken over hun tegenstanders om geld voor hun campagne los te krijgen van rijke aanhangers.

De presidentsverkiezingen vinden plaats op 5 november van dit jaar. Trump en Biden treffen elkaar daarvoor in meerdere televisiedebatten. Het eerste debat tussen de Republikeinse en Democratische kandidaat is op 27 juni bij CNN.