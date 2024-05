25.000 huishoudens in de Achterhoek krijgen advies drinkwater te koken

Waterbedrijf Vitens adviseert 25.000 huishoudens in de Achterhoek het kraanwater eerst te koken voordat ze het drinken. De reden daarvoor is dat de enterokokken-bacterie is gevonden een reservoir in Dinxperlo. Het advies geldt in ieder geval tot en met aanstaande zaterdag.

Het gaat om huishoudens in meerdere gemeenten, waaronder Aalten en Dinxperlo. Alle klanten zijn daarover geïnformeerd, laat Vitens weten. Het waterbedrijf denkt dat de bron van de bacteriële verontreiniging zich bevindt in een onthardingsinstallatie. Daarom is die installatie nu tijdelijk losgekoppeld van het drinkwaterproces. Dat betekent dat klanten in het betreffende gebied de komende tijd mogelijk harder water hebben dan ze gewend zijn, schrijft Omroep Gelderland.

De enterokokken-bacterie is niet ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Maar voor mensen met een kwetsbare gezondheid of een verminderde weerstand kan het wel vervelende gevolgen hebben.

Het advies om water uit de kraan drie minuten te koken geldt voor drinken en tandenpoetsen. Voor het maken van flesvoeding voor baby's raadt het bedrijf aan mineraalwater te gebruiken. De wc doorspoelen, douchen of in bad gaan kan gewoon zonder water te koken.

Eerder drinkadvies

Vorige week woensdag kregen zo'n 46.000 huishoudens in onder meer de plaatsen Zevenaar, Didam, Dieren ook al het advies om drinkwater te koken. In een reservoir in Ellecom was ook de enterokokken-bacterie aangetroffen. Vitens verlengde het kookadvies twee keer omdat het nog wachtte op testuitslagen. Vanochtend meldde het bedrijf dat het water in het reservoir in Ellecom weer schoon genoeg is om te kunnen drinken.

Volgens de regionale omroep zorgde dat advies voor de regio Liemers vorige week voor een run op flessenwater bij de plaatselijke supermarkten.