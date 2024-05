Museum haalt eeuwenoude schat binnen vier uur terug: 'Kortste expositie ooit'

Het duurde slechts vier uur, de expositie van een Romeins servies in Nistelrode. De Bronsschat van Nistelrode werd twintig jaar geleden per toeval gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van de A50 en is sindsdien te bekijken in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zaterdag zou het 30-delige servies voor een week terugkomen naar zijn 'thuisplaats' in Brabant.

Gebrek aan veiligheid gooide echter roet in het eten. Een kaal dorpshuis met lege vitrines en wat folders is alles wat nog over is van de tentoonstelling, zegt Henk Geurts teleurgesteld tegen Omroep Brabant. Hij is lid van de lokale heemkundekring die jarenlang bezig was met de voorbereidingen om de schat voor een week naar Nistelrode te halen.

Afgelopen zaterdag was de opening in het dorpshuis, met genodigden en pers. "Deze locatie ligt op een paar honderd meter van de vindplek", zegt Geurts.