Oprichter World Economic Forum treedt terug

De oprichter van het World Economic Forum, de Duitser Klaus Schwab (86), treedt terug als voorzitter. Dat betekent dat hij de dagelijkse leiding uit handen geeft. Hij wil wel een toezichthoudende rol blijven spelen bij de jaarlijkse bijeenkomst van politici en zakenlieden in Davos.

Schwab begon in 1971 met het WEF. Elk jaar in januari verzamelen zich de rijken en machtigen der aarde in het Zwitserse skioord om elkaar te ontmoeten en te spreken over actuele onderwerpen en problemen, om zaken te doen of in alle discretie diplomatie te bedrijven.

Het WEF wordt bezocht door staatshoofden, regeringsleiders, ministers, bankiers en captains of industry, maar ook door leiders van internationale organisaties als de VN, het IMF en de Europese Commissie. De laatste jaren zijn er ook steeds meer actiegroepen, ngo's, maatschappelijke organisaties en journalisten vertegenwoordigd.

Het WEF heeft nog geen opvolger benoemd voor Schwab, meldt persbureau Bloomberg. Die zou er wel moeten zijn bij de volgende editie in januari 2025. Schwab koos ooit voor Davos als locatie voor het WEF omdat mensen daar kunnen ontspannen en in een informele setting vrijuit kunnen praten.

Allerlei complotten

Critici hadden het vaak gemunt op de sfeer van macht en geld op het WEF en verweten de deelnemers in het verleden dat ze geen oog hadden voor brandende kwesties als armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en milieuvervuiling.

De laatste jaren heeft het WEF die onderwerpen wel nadrukkelijk op de agenda gehad. Ook is de afgelopen jaren de kritiek van karakter veranderd. Sommigen koesteren een diep wantrouwen tegen het exclusieve karakter van het WEF, zij vermoeden dat er in de wandelgangen in Davos allerlei complotten worden gesmeed. Zo geloven complotdenkers dat de coronopandemie er is bedacht om een wereldheerschappij te vestigen.

Activisten maken ook steeds meer bezwaar tegen de vervuiling die het massale evenement veroorzaakt; zo maken ze een punt van het grote aantal privévliegtuigen dat ten tijde van het WEF in Davos landt en opstijgt. Er komen zo'n 2500 bezoekers; de organisatie zelf laat zich er op voorstaan dat duurzaamheid er hoog in het vaandel staat en dat de broeikasgasuitstoot die door het WEF wordt veroorzaakt volledig wordt gecompenseerd.