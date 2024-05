NAC Breda geeft in stromende regen voorsprong tegen FC Emmen uit handen

Emmen wist geen grote kansen te creëren voor in de eerste helft. Op slag van rust was de ploeg van Alfons Arts het dichtst in de buurt van de gelijkmaker, maar NAC-doelman Pepijn van de Merbel voorkwam dat een voorzet van Desley Ubbink bij een Emmen-speler kwam.

Na rust was het spelbeeld hetzelfde. NAC, dat in 2019 naar de eerste divisie degradeerde, had het betere van het spel, Emmen kwam er nauwelijks aan te pas in het Rat Verlegh Stadion. Wel werd het spel aan beide kanten slordiger, omdat het veld door de regen steeds natter en glibberiger werd.

Slotoffensief Emmen

NAC bleef de bovenliggende partij, maar Emmen kwam toch op gelijke hoogte. Een handsbal in de zestien betekende een strafschop voor de bezoekers en Vicente Besuijen knalde de bal vanaf elf meter tegen de touwen.

En Emmen rook vervolgens zelfs de overwinning. Een slotoffensief volgde, maar met het nodige kunst- en vliegwerk voorkwam NAC een nederlaag.

FC Emmen degradeerde vorig seizoen onder de huidige trainer van FC Groningen Dick Lukkien. Onder Arts werd Emmen zevende in de competitie. Hij nam het vier duels voor het einde van de competitie over van Fred Grim, waarna geen wedstrijd meer werd verloren.