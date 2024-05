Pochettino vertrekt bij Chelsea na teleurstellend seizoen (met 800 miljoen aan transfers)

Mauricio Pochettino is niet langer trainer van Chelsea. De Argentijn (52) had de club uit Londen pas sinds juli vorig jaar onder zijn hoede en had nog een contract tot medio 2025. De club meldt dat beide partijen het na uitvoerig overleg eens waren over het vertrek van de coach.

Pochettino volgde vorige zomer interim-coach Frank Lampard op, die het teleurstellende seizoen waarin Chelsea op de twaalfde plek eindigde uitzong na het ontslag van Graham Potter. Onder Pochettino ging het, ondanks flinke investeringen, maar mondjesmaat beter.

In de zomer van 2023 kocht Chelsea voor ruim 460 miljoen aan nieuwe spelers. In januari van dit jaar kwam daar nog eens 330 miljoen bij aan transfers.

Zesde plaats

Chelsea eindigde dit seizoen als zesde in de Premier League, goed voor kwalificatie voor Europees voetbal. De Londenaren bereikten de finale van de League Cup, maar verloor die door een doelpunt van Liverpool-verdediger Virgil van Dijk.