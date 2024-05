Videokunstwerk dat New York en Dublin met camera verbindt weer open

Een videokunstwerk dat via een livestream de Ierse hoofdstad Dublin met New York verbindt, gaat opnieuw open. De verbinding werd kort na de opening begin deze maand verbroken, omdat mensen zich volgens de organisatie misdroegen voor het scherm.

Zo lieten mensen blote borsten voor de camera zien. Ook speelden sommigen op hun telefoon vlak voor de camera filmpjes af, waaronder pornofilmpjes. Ook toonde iemand in Dublin voor de camera een filmpje van het instorten van de Twin Towers in New York, bij de aanslagen op 11 september 2001.

Volgens de organisatie ging het om een "handjevol mensen" dat zich misdroeg. De gemeente Dublin laat weten dat veruit de meeste mensen genoten van het kunstwerk.

Het kunstwerk is weer open, maar wel aangepast. Zo zijn er sensoren geplaatst die "ongewenst gedrag" kunnen blurren (vervagen). Ook worden de schermen enkel overdag aangezet, en niet meer 24 uur per dag (van 11.00 tot 21.00 uur in Dublin, van 06.00 uur tot 16.00 uur in New York).

De visuele kunstinstallatie, die is ontworpen door de Litouwse kunstenaar Benediktas Gylys, blijft in principe tot in de herfst staan.