'Gesprekken over EU-lidmaatschap Oekraïne beginnen volgende maand'

Brussel wil binnenkort met Kyiv gaan onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie, schrijft het blad Politico vandaag.

Oekraïne heeft in december vorig jaar de status van kandidaat-lidstaat gekregen van de Europese Unie. Volgende maand moeten de onderhandelingen beginnen over de omzetting van de kandidaat-status in een volwaardig lidmaatschap, schrijft Politico op basis van anonieme diplomatieke bronnen.

"Dit is chefsache," zegt Louise van Schaik van Instituut Clingendael over het tempo dat Europa maakt. Van Schaik, hoofd van de afdeling EU en Global Affairs, doelt met 'chefsache' op commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij is groot voorstander van nauwere banden tussen Oekraïne en de Europese Unie.

Paard van Troje

Het grote obstakel voor het Oekraïense EU-lidmaatschap is Hongarije, dat van Schaik "een vooruitgeschoven paard van Troje van Moskou" noemt. Het Hongarije van premier Viktor Orbán zal er alles aan doen om toetreding van Oekraïne tegen te houden.

Hongarije is van 1 juli tot en met 31 december de roulerend voorzitter van de EU. In die periode heeft het grote invloed op de politieke agenda. In de rol van voorzitter zou Hongarije het begin van de onderhandelingen met Oekraïne kunnen dwarsbomen.

Om dat te voorkomen zou de Europese Commissie de start van de onderhandelingen nu doordrukken.

Binnen de Europese Commissie is Oliver Várhelyi verantwoordelijk voor uitbreidingsvraagstukken. Várhelyi is een Hongaar en dus waarschijnlijk tegen het Oekraïense lidmaatschap. Volgens de Clingendael-specialist trekt Von der Leyen zich daar weinig van aan, omdat haar commissie toch nog maar enkele weken in functie is. Na de Europese parlementsverkiezingen begin juni wordt een nieuwe commissie samengesteld.

Beloofd

Het begin van de onderhandelingen zou bovendien al langer een uitgemaakte zaak zijn. Volgens Kysia Hekster, NOS-correspondent in Brussel, is de Oekraïners zeker al een maand geleden 'beloofd', dat de onderhandelingen zouden gaan beginnen, nog voordat de Hongaren roet in het eten kunnen gooien.

Van Schaik van Instituut Clingendael zegt tegelijk dat over de onderhandelingen "altijd een schaduw van veto's hangt. De toetreding is een lange hordeloop". Voor kandidaatlidstaten is het altijd een hele klus om de eigen wetgeving in overeenstemming te brengen met alle EU-regelgeving.

Ook Nederland en Frankrijk zijn traditioneel zeer kritisch over de toelating van nieuwe leden. Het valt te verwachten dat een nieuwe Nederlandse coalitieregering van PVV, VVD, NSC en BBB minstens zo afhoudend zal staan ten opzichte van toetreders als de kabinetten-Rutte.