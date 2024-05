VEB pareert harde woorden op vergadering Ajax: 'Emotie te begrijpen, maar ze hebben gefaald'

De harde woorden van Van Wijk, namens de rvc, aan hun adres laat de VEB "even bekoelen", zegt Schmets. "Hij heeft zijn zegje gedaan. Dat was behoorlijk heftig, pittig. Maar dat kunnen we hebben, we zijn grote jongens."

In de toekomst ziet de VEB alle mogelijkheid om nog eens met leden van de rvc van Ajax om tafel te gaan. "De heer Van Wijk is absoluut van harte welkom om bij de VEB te komen, een gesprek zou ook niet gek zijn. Daar gaan wij open in, we zullen kijken hoe hij daar tegenover staat."

Geen excuses

Maar excuses van de VEB aan Ajax, zoals geëist door Van Wijk? "Nee ik denk dat we het daar niet over moeten hebben. We moeten er inhoudelijk ingaan, de emoties zijn er nu af. We gaan inhoudelijk kijken, er zijn nog genoeg vragen te beantwoorden voor Van Wijk. Wat is nu gebeurd bij Ajax? Wat is er gebeurd door Mislintat? En hoe heeft het zo fout kunnen gaan?"

"Dat het fout ging, dat is wel duidelijk en dat zij dat ook vinden. Maar om daar verder conclusies aan te verbinden, of waar het nou fout zit. Nee, iedereen had zo hartstikke zijn best gedaan. Het leek wel een kinderspel: iedereen de eerste prijs. Maar dit is voetbal, dit gaat om de sterkste en de beste."