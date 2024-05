Geblesseerde De Roon houdt hoop op EK: 'Ben heel positief, kan er op 16 juni staan'

"Ik ben heel positief. Heb er vertrouwen in dat ik er 16 juni kan staan. De één doet er twee of drie weken over. De andere zes weken. Het hangt ervan af hoe het zich ontwikkelt, maar ik heb er vertrouwen in", zegt De Roon tegen de NOS in Dublin, waar de Europa League-finale tussen Atalanta en Leverkusen wordt gespeeld.