Willem II met Belgische succescoach Maes de eredivisie in

Peter Maes is ook komend seizoen in de eredivisie coach van Willem II. De 59-jarige Belg tekende een tweejarig contract tot medio 2026. Halverwege september volgde Maes de ontslagen Reinier Robbemond op en leidde hij de Tricolores naar de titel in de eerste divisie.

Willem II stond na de eerste vier wedstrijden onder Robbemond met vijf punten op een teleurstellende vijftiende plaats. Na de aanstelling van Maes begonnen de Tilburgers aan een indrukwekkende opmars met het kampioenschap en promotie als eindresultaat.