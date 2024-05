Martens (31) kondigt afscheid bij Oranje aan; twee duels tegen Finland zijn haar laatste

Lieke Martens stopt als international bij Oranje. De speelster van Paris Saint-Germain kondigde dat dinsdagavond op social media aan. Martens liet weten na de twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland (op 31 mei en 4 juni) afscheid te nemen.

De 31-jarige Martens debuteerde in augustus 2011 in het Nederlands elftal, speelde tot nu toe 158 interlands en was een van de sleutelspeelsters in een succesperiode van het Nederlandse vrouwenteam onder coach Sarina Wiegman.

Het grootste succes was de Europese titel in 2017. Met drie doelpunten en één assist in zes wedstrijden werd Martens uitgeroepen tot beste speelster van dat EK in Nederland. Twee jaar later werd Martens met Nederland tweede op het WK.