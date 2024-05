Van Lieshout (21) na behalen wereldtitel op WK-judo: 'Alles liep vandaag, geweldig'

Ze werd wakker met een goed gevoel, maar dat ze zou gaan slapen met WK-goud was niet door haar hoofd geschoten. Tot verbazing van velen pakte Joanne van Lieshout (21) dinsdagmiddag op de WK judo in Abu Dhabi de wereldtitel in de klasse tot 63 kilogram.

Van Lieshout schakelde in de halve finales al de Canadese nummer één van de wereld Catherine Beauchemin-Pinard uit met een houdgreep en in de finale gooide ze de Poolse Angelika Szymanska op de zij. Hoe? "Ja, ik weet het ook niet. Ben je wereldkampioen, fantastisch...", stamelde ze na afloop.

Vijftien jaar

De 21-jarige Brabantse judoka is de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Marhinde Verkerk in 2009 en de eerste Nederlandse die goud pakt in -63kg-klasse. "Dat wist ik niet, maar super vet."

"Ik werd vanochtend wakker en voelde mij goed en had er veel zin in." Maar op de wereldtitel was de blik niet zozeer gericht. Ze judode "potje voor potje" en elke keer "mijn beste judo" laten zien.

"Dat de dag zo mag eindigen, echt geweldig. Ik heb er geen andere woorden voor."

Een verrassing?

Is het goud eigenlijk wel een verrassing? Vorig jaar werd Van Lieshout al derde op de WK en dat ze een talent is weet de judowereld. Volgens Van Lieshout is "de wereldtitel altijd verbazingwekkend" en is het goud na het brons vorig jaar "een mooie stap omhoog".

"Alles liep vandaag gewoon. Super dat ik mezelf nu wereldkampioen mag noemen."