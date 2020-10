Duits onderzoek: grote concerten kunnen onder voorwaarden veilig doorgaan

In Leipzig werd twee maanden geleden een concert met duizenden mensen georganiseerd, waarbij een medische universiteit het gedrag en de bewegingen van bezoekers in kaart bracht. Er werden verschillende scenario's uitgetest: van een gewoon concert tot een evenement met strenge coronamaatregelen.

Voorwaarde is wel dat alle bezoekers een mondkapje dragen, de ventilatie op orde is en strikte looproutes worden opgevolgd. Ook moeten de concertgangers op hun stoel blijven zitten, met voldoende afstand tussen elkaar. De resultaten zijn nog niet officieel gepubliceerd en daarom nog niet gecontroleerd door andere wetenschappers.

Volgens de onderzoekers is goede ventilatie de belangrijkste voorwaarde om de concertagenda weer op te pakken. Onderzoeksleider Stefan Moritz raadt daarom culturele instellingen aan te investeren in geavanceerde ventilatietechnologie.

Verschillende bezetting

De onderzoekers pleiten voor het aanpassen van de bezetting van een concertzaal op basis van de besmettingsgraad in een regio of land. Zo zou bij een zevendaags gemiddelde van minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners de capaciteit van een zaal kunnen liggen op 50 procent van het normale aantal bezoekers. Bij meer dan 50 besmettingen per 100.000 mensen moet de capaciteit worden teruggebracht naar 25 procent.

In Nederland ligt het zevendaags gemiddelde volgens het coronadashboard op 59,1 besmettingen per 100.000 inwoners. Op dit moment mogen concertzalen maximaal 30 bezoekers ontvangen, ongeacht de grootte van de zaal. In Duitsland moeten vanaf maandag alle theaters hun deuren sluiten.

Overigens is geen enkele proefpersoon na afloop van het experiment in Leipzig positief getest op het coronavirus.