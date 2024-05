Oppermachtige Pogacar boekt vijfde ritzege in flink ingekorte Giro-etappe

De Giro-organisatie gaf uiteindelijk gehoor aan de noodkreet en verplaatste de start naar Prati Allo Stelvio. De renners zaten uiteindelijk drie uur na de beoogde start op de fiets voor de tot 118 kilometer ingekorte rit.

"Het was niet ideaal de dag zo te beginnen", zei Arensman na afloop bij Eurosport. "Ik ben wel heel blij dat we als renners het hier allemaal mee eens waren. We waren eensgezind, mooi om te zien. Ik denk dat we hebben geleerd van deze situatie en dat het in de toekomst beter zal gaan."

Geen Van Poppel en Van den Berg meer

In het peloton ontbrak op dat moment al Danny van Poppel, die de Italiaanse grote ronde voor de start al had verlaten. De 30-jarige sprinter van Bora-hansgrohe was ziek geworden en bleek - ondanks een dagje rust - niet fit genoeg om op de fiets te stappen voor de zestiende etappe.

Julius van den Berg ging ondanks dat ook hij wat ziekteverschijnselen was wel van start, maar stapte onderweg uit.

Solo-poging Frigo

Marco Frigo besloot er in de ijskoude omstandigheden in zijn eentje vandoor te gaan, maar het solo-avontuur van de Italiaan zat er na dertig kilometer alweer op.

Davide Ballerini (Astana), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) en Mirco Maestri (Polti Kometa) kregen meer ruimte van het peloton. Het viertal pakte snel een voorsprong van twee minuten.