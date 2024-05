Vrouwen Ajax willen na veelbesproken seizoen stap hoger: 'Hele club moet daar achterstaan'

"Als Ajax zijnde willen we meedoen met de Europese top en prijzen pakken, daar werkt iedereen hard aan. In de drie jaar dat ik hier ben, hebben we twee keer de beker, een keer de landstitel en een keer de Eredivisie Cup gewonnen. Met het Europese succes van dit jaar valt alles wel een beetje op z'n plek."

Toekomst

Architect achter dat succes is Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax. De oud-international is het type dat altijd bezig is met de toekomst, zo bleek ook toen ze tijdens dit seizoen besloot het contract van coach Suzanne Bakker niet te verlengen. Gezien de prestaties kwam die beslissing voor de buitenwacht onverwacht.

"Vaak zie ik in de voetballerij dat we pas gaan handelen op het moment dat iedereen al roept dat diegene weg moet, en dat is nu niet zo", vertelt Koster daarover. "Het is geen schande dat we haar contract niet verlengen. Ik denk dat ze het hartstikke goed heeft gedaan. Alleen, we ontwikkelen door en dat is het."