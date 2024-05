Vanavond op tv: Ontwikkelingen Den Haag • Meer drugslabs • Animo hulp Oekraïne

Laatste ontwikkelingen in Den Haag en hoe kijkt Europa naar deze coalitie?

De vier partijleiders van de nieuwe coalitie en de formateur gaan donderdagochtend met elkaar spreken over de vraag wie er minister-president moet worden, aldus PVV-leider Wilders. Er zou al een nieuwe naam zijn genoemd, maar vooralsnog is onduidelijk welke. Politiek duider Arjan Noorlander praat ons bij. Intussen is het onrustig in de liberale fractie in de Europese Unie, waar de VVD en D66 deel van uitmaken. Zo noemde Valérie Hayer, de lijsttrekker van de Franse delegatie binnen de fractie, de VVD-samenwerking met Wilders "onaanvaardbaar". We spreken met betrokken Europarlementariërs en we schakelen met correspondent Kysia Hekster.