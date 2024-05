Rvc-lid Van Wijk ongehoord fel bij Ajax-vergadering: 'Oprotten met die man!'

Het grootste bezwaar van de voormalige topman van KLM: "Mislintat was een dataman. Ik heb een aantal rapporten van zijn hand gezien over spelers die hij op het oog had. Hoeveel kilometer ze tijdens een wedstrijd liepen, waar hun passes aankwamen, alles stond erin. Ik kon er alleen niets mee. En ik weet na vijftig jaar Ajax toch best wel wat van het spelletje."

"Hij was verdomd goed in het verkopen van zijn verhaal", vervolgde Van Wijk. "Dat gebeurde met veel overtuiging. Hij had er geen boodschap aan om te overleggen met mensen binnen Ajax met wie hij dat had moeten doen. Mislintat had zijn eigen video-analist om rapporten te maken die niet op de juiste feiten waren gebaseerd en liet onze scouts links liggen."

"Mislintat deed niets met hun rapporten over spelers als de bevindingen niet in zijn straatje pasten. Buiten voetbalcommissaris Jan van Halst liet hij niemand toe. En die was pas aangesteld enkele maanden nadat Mislintat was begonnen. Van Halst had daarom pas later door dat Mislintat zijn eigen keuzes doordrukte."