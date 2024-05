Celstraf voor Noordwijker (37) die tientallen meisjes online misbruikte

Een 37-jarige man uit Noordwijk moet drie jaar de cel in voor het online misbruiken van tientallen tienermeisjes. De man krijgt ook nog een jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Michael L. ging volgens de rechter vijf jaar lang berekenend en georganiseerd te werk. In totaal werden achttien slachtoffers tussen de 12 en 15 jaar geïdentificeerd. L. zette onder meer neppe winacties op via sociale media om naaktfoto's en video's van tienermeisjes af te dwingen. De meisjes dachten bijvoorbeeld dat ze schoenen of een telefoon konden winnen.

Via een nepprofiel waarbij hij zich voordeed als een vrouw, probeerde hij diezelfde meisjes te "helpen" met het verwijderen van de naaktbeelden. Ze moesten vervolgens weer nieuwe expliciete foto's sturen om een code te krijgen waarmee de beelden van internet zouden verdwijnen. "Veel slachtoffers voldeden aan deze wensen uit angst dat eerdere foto's op het internet zouden blijven of belanden", aldus de rechtbank.

Meerdere meisjes werden afgeperst, wat ook wel sextortion wordt genoemd. De man dreigde bijvoorbeeld om de naaktbeelden aan hun ouders te sturen als ze niet meer materiaal stuurden. "Zodra meisjes naaktbeelden stuurden, zaten ze meteen klem en moesten ze steeds meer sturen", zo citeert Omroep West de rechter.

Geen tbs

Er zijn in totaal 352 foto's en 75 video's bij L. gevonden, ook van meisjes die niet zijn geïdentificeerd. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man geëist. De rechter legt geen tbs op omdat er geen stoornis is vastgesteld.

Michael L. moet zich na zijn celstraf wel aan verschillende voorwaarden houden. Hij moet zich laten opnemen in een zorginstelling en mag geen contact hebben met de slachtoffers of andere minderjarigen.

Maatschappelijk probleem

Eerder deze maand werd Gianni de W. veroordeeld in een vergelijkbare zaak. Hij zou in totaal 172 slachtoffers hebben gemaakt en werd uiteindelijk veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het online misbruiken van dertig meisjes. Ook deden recent 24 meisjes aangifte van online misbruik door een neppe 'modellenscout' uit Den Haag.

De rechter sprak vanmiddag van een groot maatschappelijk probleem. "Er zijn mensen die het met heel verkeerde bedoelingen op kinderen hebben gemunt."