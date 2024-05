Internationaal vliegveld Haïti weer open, was dicht vanwege bendegeweld

De belangrijkste internationale luchthaven van Haïti is sinds gisteren weer geopend. Het vliegveld was zo'n 2,5 maand gesloten vanwege bendegeweld.

Begin maart probeerden gewapende bendes de luchthaven bij de hoofdstad Port-au-Prince in te nemen. Dat mislukte, maar sindsdien lag vrijwel al het luchtverkeer stil.

Via de luchthaven moeten medicijnen en andere basisvoorzieningen worden geïmporteerd. Doordat het bendegeweld ook leidde tot de sluiting van de belangrijkste haven, kampt het land met flinke tekorten aan dit soort benodigdheden.

Gisteren vertrok de eerste commerciële vlucht van de luchthaven naar Miami. De komende dagen worden meer vluchten verwacht.

Al jaren in crisis

Haïti verkeert al jaren in een crisis, onder meer door natuurgeweld, politieke instabiliteit en het daaruit voortvloeiende bendegeweld. Dat kwam afgelopen februari tot een kookpunt. Verschillende bendes sloegen hun handen ineen en verklaarden de oorlog aan de regering. Ze bestormden onder meer gevangenissen, politiebureaus, en dus de internationale luchthaven.

Hierdoor bleef alleen een kleinere luchthaven in de stad Cap-Haïtien in het noorden van het land operationeel. Voor Haïtianen die het land willen ontvluchten, bood die echter geen uitweg: veel wegen die naar het vliegveld leiden worden gecontroleerd door bendes die naar verluidt voertuigen onder vuur nemen.

Internationale veiligheidsmissie

De afgelopen weken landden al mondjesmaat vliegtuigen van het Amerikaanse leger op het vliegveld bij Port-au-Prince. Aan boord waren medicijnen en andere hulpmiddelen, maar ook mensen die een geplande internationale veiligheidsmissie moeten voorbereiden.

Op zeer korte termijn moet een politiemacht onder leiding van Kenia vertrekken naar Haïti om de orde te herstellen. Afgelopen week zei de Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken te verwachten dat de eerste 200 agenten voet aan land zullen zetten rond 23 mei, komende donderdag dus.

Bijna de hele hoofdstad in handen

Bendes controleren al een tijd grote delen van Port-au-Prince, en volgens de Verenigde Naties breidt die invloed zich steeds verder uit. Naar schatting hebben de bendes inmiddels meer dan 80 procent van de hoofdstad in handen, met Jimmy Cherizier aan het hoofd - beter bekend als bendeleider Barbecue. Ook buiten de hoofdstad winnen de bendes terrein.

Volgens de VN leidt het geweld ertoe dat de situatie in het toch al arme land flink verslechtert. Afgelopen maart schatte de organisatie dat bijna de helft van de elf miljoen inwoners honger lijdt. VN-mensenrechtenchef Türk zegt dat mensenrechtenschendingen op een schaal plaatsvinden die "ongekend is in de moderne Haïtiaanse geschiedenis". Moorden, ontvoeringen en verkrachtingen zijn aan de orde van de dag.

Als gevolg van het geweld achtte de Haïtiaanse premier Henry zich gedwongen op te stappen. Inmiddels is er een nieuwe premier aangewezen: voormalig minister van Sport Fritz Belizaire. Zijn belangrijkste taak is om de veiligheid in het land te herstellen, maar onder Haïtianen is het vertrouwen in de nieuwe premier en zijn kabinet laag.

De problemen in Haïti komen voort uit het koloniale verleden in het land. In de video hieronder leggen we uit wat er misgaat in Haïti: